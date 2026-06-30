Соседняя с Беларусью Литва может убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

Соседняя с Беларусью Литва планирует убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия в стране, пишет ТАСС.
По заявлению кандидата в премьер-министры лидера Социал-демократической партии Литвы Миндаугаса Синкявичюса, Литве следует исключить из конституции запрет на размещение в Литве оружия массового поражения.
— Из соображений политической корректности нам следует вычеркнуть из конституции данный запрет, так как конституции соседних стран ничего об этом — ни да, ни нет — не говорят, — заявил литовский политик.
Напомним, в конце мая 2026 года Сеймом Литвы было поддержано вето президента Гитанаса Науседы на заход в Клайпедский государственный морской порт судов с ядерным оружием. Тогда литовский президент обосновал вето тем, что согласно конституции Литвы (ст.137) на территории страны однозначно запрещено нахождение оружия массового поражения.
Тем временем Украина и Латвия хотят построить завод беспилотников у границы с Беларусью и Россией.
А еще МИД точно сказал, что будет, если ВСУ пересекут границу Беларуси.