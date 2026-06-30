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Соседняя с Беларусью Литва может убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

В соседней с Беларусью Литве хотят отменить запрет на размещение ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Соседняя с Беларусью Литва планирует убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия в стране, пишет ТАСС.

По заявлению кандидата в премьер-министры лидера Социал-демократической партии Литвы Миндаугаса Синкявичюса, Литве следует исключить из конституции запрет на размещение в Литве оружия массового поражения.

— Из соображений политической корректности нам следует вычеркнуть из конституции данный запрет, так как конституции соседних стран ничего об этом — ни да, ни нет — не говорят, — заявил литовский политик.

Напомним, в конце мая 2026 года Сеймом Литвы было поддержано вето президента Гитанаса Науседы на заход в Клайпедский государственный морской порт судов с ядерным оружием. Тогда литовский президент обосновал вето тем, что согласно конституции Литвы (ст.137) на территории страны однозначно запрещено нахождение оружия массового поражения.

Тем временем Украина и Латвия хотят построить завод беспилотников у границы с Беларусью и Россией.

А еще МИД точно сказал, что будет, если ВСУ пересекут границу Беларуси.

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