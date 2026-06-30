Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 30 июня: главное

Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещаниях у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива. Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака.