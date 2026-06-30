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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 30 июня: главное

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге во вторник.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Гибель ребенка в Подмосковье из-за атаки БПЛА — результат преступных действий киевского режима.

Москва призывает мировое сообщество обратить внимание на преступные действия Киева против мирного населения.

Россия ведет контакты с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов.

Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам на импорт топлива, то это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка.

Кремль не станет раскрывать информацию о том, с какими странами осуществляются контакты по поводу возможного импорта топлива.

По понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Совещания, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходят в ежедневном режиме.

Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещаниях у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива. Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор.

Также 30 июня глава государства встретится с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

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