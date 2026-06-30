Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 30 июня: главное

Гибель ребенка в Подмосковье из-за атаки БПЛА — результат преступных действий киевского режима.
Москва призывает мировое сообщество обратить внимание на преступные действия Киева против мирного населения.
Россия ведет контакты с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов.
Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам на импорт топлива, то это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка.
Кремль не станет раскрывать информацию о том, с какими странами осуществляются контакты по поводу возможного импорта топлива.
По понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются.
Совещания, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходят в ежедневном режиме.
Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещаниях у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива. Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака.
Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор.
Также 30 июня глава государства встретится с губернатором Курской области Александром Хинштейном.