Политолог Маркелов: отказ от духа Анкориджа требует возвращения к формату Стамбула

«Турция не нейтральная страна, это член НАТО. Она открыто вооружает Украину и даже не скрывает этого. Поэтому если о чем-то вести переговоры, то не в Турции, равно как и не в Венгрии, не в Швейцарии — это не нейтральные страны, это члены ЕС и НАТО (Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако эта страна присоединилась к европейским санкциям против РФ. — “Газета.Ru”). Приоритетом Турции является членство в НАТО, а также работа по линии организации тюркских государств, которая вытесняет Россию из южной части постсоветского пространства», — подчеркнул политолог.

