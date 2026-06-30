«Самый мощный». В США забили тревогу из-за нового козыря России

«Крейсеры класса “Киров” — самые тяжелые надводные боевые корабли, находящиеся на вооружении в мире: их водоизмещение составляет 28 000 тонн, в то время как у самых мощных надводных боевых кораблей НАТО — эсминцев класса “Арли Берк” — оно составляет всего 10 000 тонн. Это делает быстроту этих кораблей еще более впечатляющей: их максимальная скорость составляет около 32 узлов, что позволяет им с легкостью опережать любой находящийся на вооружении крейсер, эсминец, фрегат, десантный корабль и авианосец, эксплуатируемый ВМС США и другими видами вооруженных сил стран НАТО», — говорится в публикации.