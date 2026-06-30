Новости правительства ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Обеспечение топливом, диспансеризация жителей региона, начало приёмной кампании — по этим и другим ключевым вопросам сегодня приняли решения на еженедельном оперативном совещании.
Дмитрий Пушилин взял на особый контроль обеспечение топливом экстренных служб. В приоритетном порядке горючее будут получать скорая помощь, пожарная и социальные службы. Поручил сформировать для аграриев отдельный график поставок, зарезервировать необходимые объёмы.
Более 600 тысяч жителей по всей Республике пройдут диспансеризацию в этом году, 270 тысяч уже обследовали. У 10 тысяч человек впервые выявлены сердечно-сосудистые заболевания, у порядка тысячи — сахарный диабет, 705 человек узнали, что у них онкология. Все они были направлены на дополнительные обследования и лечение в профильные больницы.
Стартовала приёмная кампания в 18 вузах и 91 учреждении среднего профессионального образования. Аттестаты в этом году получили более 10 тысяч одиннадцатиклассников. 1890 выпускников отмечены золотыми медалями за особые успехи в учёбе. Единый государственный экзамен в Республике сдавали 663 человека. В этом году 95 объектов образовательной инфраструктуры восстановим по Народной программе Единой России.
Об этом сообщил ТГ-канал Правительства ДНР.
16+