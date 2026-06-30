Новости правительства ДНР

Более 600 тысяч жителей по всей Республике пройдут диспансеризацию в этом году, 270 тысяч уже обследовали. У 10 тысяч человек впервые выявлены сердечно-сосудистые заболевания, у порядка тысячи — сахарный диабет, 705 человек узнали, что у них онкология. Все они были направлены на дополнительные обследования и лечение в профильные больницы.