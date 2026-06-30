Telegraph: страны Персидского залива хотят заключить сделку с Ираном без участия США

Оман, Катар и Саудовская Аравия стремятся договориться с Ираном об урегулировании ситуации в регионе без участия в этом процессе США, пишет The Daily Telegraph. Газета сообщает, что уже прошли первые переговоры между Ираном и Оманом, затем между Оманом и Катаром, между Ираном и Саудовской Аравией и между Катаром и Саудовской Аравией.