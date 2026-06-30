За сутки в Красноярском крае ликвидировали больше лесных пожаров, чем возникло

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На севере края сохраняется напряжённая обстановка из-за лесных пожаров, но благодаря работе всех служб число очагов за последние сутки удалось существенно сократить.
В крае ликвидировали 40 очагов на площади 33,4 тыс. га. Ещё 16 возгораний локализовали на площади 55 тыс. га — распространение огня на этих участках удалось остановить. Сложной остается ситуация в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Таймырском и Богучанском округах. Угрозы населенным пунктам нет.
Как отмечают специалисты, пожары вызваны аномально жаркой погодой, отсутствием осадков и высокой грозовой активностью. Добавляет трудностей большое количество участков леса, повреждённых шелкопрядом. Очаги возгораний действуют в удалённой и труднодоступной местности, куда лесопожарные группы доставляют авиацией и катерами.
Как поясняет заслуженный лесовод РФ Александр Селин, шелкопрядниками называют леса, погибшие в результате нашествия сибирского шелкопряда. Поражённые деревья падают, образуя завалы в несколько слоёв, и при возникновении лесного пожара добраться до такого участка проблематично. При попадании грозового разряда они горят интенсивно, выделяя много дыма.
«В случае возникновения лесного пожара на таких участках требуется особая тактика. Необходимо следить за продвижением кромки пожара, чтобы не пустить огонь за пределы повреждённого леса. Работать на тушении таких пожаров очень тяжело и опасно. Передвигаться по хаотично поваленным деревьям крайне сложно. Лесопожарные группы доставляют к очагам авиацией. Специалисты десантируются в тайгу. Применять технику в шелкопряднике невозможно, поэтому полосы прокладывают вручную. Чтобы остановить огонь, они вынуждены отступать от действующей кромки пожара на менее захламлённые участки. Там распиливают бензопилами валежник, зависшие деревья, сухостой. Убирают все горючие материалы, включая сухие корни деревьев», — рассказывает Александр Селин.
На сегодняшний день на борьбу с лесными пожарами привлечено более 2000 профессиональных пожарных. Также задействованы сотрудники авиационной и наземной служб краевого Лесопожарного центра, межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны. К борьбе с огнём подключились и соседние регионы — команды из Бурятии, Хакасии, Забайкальского края, Свердловской, Тюменской и Иркутской областей, Якутии и Карелии. Благодаря совместным усилиям удалось не допустить перехода огня на населённые пункты и объекты экономики.
За каждым спасённым участком леса — опыт и самоотверженность конкретных людей. Один из них — инструктор парашютно-десантной пожарной команды Северо-Енисейского авиаотделения Анатолий Хлыщенко. Свой 60-летний юбилей он встретил на кромке крупного лесного пожара в десятке километров от посёлка Тея. Своей профессии он отдал почти 40 лет. На его счету свыше 500 ликвидированных лесных пожаров, более 400 прыжков с парашютом и примерно столько же спусков из вертолёта. За все годы он не допустил в своей группе ни одного несчастного случая.
«Для многих парашютистов и десантников-пожарных Анатолий Викторович стал наставником, — говорит начальник Северо-Енисейского авиаотделения Ирина Крылова. — Он требователен прежде всего к себе, поэтому пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. По его примеру профессию выбрал младший сын, который сейчас тоже работает инструктором».
На тушении пожаров в Туруханском районе работает командир Эвенкийского авиазвена Алексей Романов. Лётчики-наблюдатели должны не только обнаружить лесной пожар, но и контролировать его тушение на всех этапах. Алексей Анатольевич — выпускник Дивногорского лесхоз-техникума и Сибирского технологического университета. В краевом Лесопожарном центре прошёл путь от инженера до командира авиазвена.
«Не на мне одном это всё держится, — говорит Алексей. — У нас работает целая команда лётчиков-наблюдателей. От того, насколько быстро удаётся обнаружить возгорание, напрямую зависит скорость его ликвидации. Поэтому регулярное авиапатрулирование имеет большое значение. Жена и дети понимают важность моей работы».
Координацию сил и средств сегодня обсудили на расширенном оперативном совещании под председательством губернатора Михаила Котюкова. «Обстановка с лесными пожарами в крае остаётся напряжённой, но есть важный результат: уже несколько дней подряд количество ликвидированных пожаров превышает число новых очагов. Это значит, что принимаемые меры дают результат. При этом расслабляться нельзя, прогноз погоды по-прежнему непростой, все риски сохраняются. Особое внимание сейчас уделяем северным округам, но нужно следить и за другими муниципалитетами. Для защиты леса сосредоточена группировка численностью более 2 тысяч человек. Задействовано 32 воздушных судна. Благодарен всем, кто сейчас борется с огнём. Это тяжелейший труд в очень сложных условиях», — подчеркнул глава региона.
Напоминаем, что в Красноярском крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах. Посещение лесных массивов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. За нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.
При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить в лесную охрану по бесплатному телефону: 8−800−100−94−00.