За сутки в Красноярском крае ликвидировали больше лесных пожаров, чем возникло

Координацию сил и средств сегодня обсудили на расширенном оперативном совещании под председательством губернатора Михаила Котюкова. «Обстановка с лесными пожарами в крае остаётся напряжённой, но есть важный результат: уже несколько дней подряд количество ликвидированных пожаров превышает число новых очагов. Это значит, что принимаемые меры дают результат. При этом расслабляться нельзя, прогноз погоды по-прежнему непростой, все риски сохраняются. Особое внимание сейчас уделяем северным округам, но нужно следить и за другими муниципалитетами. Для защиты леса сосредоточена группировка численностью более 2 тысяч человек. Задействовано 32 воздушных судна. Благодарен всем, кто сейчас борется с огнём. Это тяжелейший труд в очень сложных условиях», — подчеркнул глава региона.