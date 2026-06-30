Стармер анонсировал рост оборонного бюджета на 15 млрд фунтов

Премьер-министр Кир Стармер представил новую стратегию и объяснил ее значение. «Этот план — наша оценка того, что нужно этой стране прямо сейчас, и это платформа, на основании которой будет работать мой преемник», — приводит его слова Sky News.
Глава правительства уточнил, что выделенные средства в совокупности позволят аккумулировать почти 300 млрд фунтов стерлингов в ближайшие четыре года. Эти деньги пойдут на поддержку вооруженных сил и усиление национальной безопасности.
Решение принято на фоне обязательств стран НАТО, которые в 2025 году договорились поднять оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.
Стармер также отметил, что для высвобождения средств пришлось отказаться от ряда инфраструктурных проектов. В частности, под сокращение попали инициативы, связанные с дорожным строительством и электроэнергетикой.