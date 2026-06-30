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В МИД Ирана заявили, что проведут переговоры с Катаром

МИД Ирана: Тегеран проведет переговоры с Дохой по реализации меморандума с США.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 30 июн — РИА Новости. Иран, вероятно, в среду проведет переговоры с катарской стороной как с посредником в диалоге с США касательно реализации ирано-американского меморандума, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что находящихся в Катаре 6 миллиардов долларов будут разблокированы, а сумма будет переведена Тегерану.

«У нас нет планов встречаться с американскими представителями ни на каком уровне в предстоящие дни. То, что, вероятно, произойдет в Дохе завтра — переговоры касательно реализации положений меморандума, а именно вопроса о разблокировке иранских активов, но эти переговоры пройдут с катарской стороной», — сказал Багаи в ходе брифинга.

Также он выразил надежду на то, что Ирану удастся достичь результата в вопросе разблокировки активов.

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