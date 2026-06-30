В МИД Ирана заявили, что проведут переговоры с Катаром

«У нас нет планов встречаться с американскими представителями ни на каком уровне в предстоящие дни. То, что, вероятно, произойдет в Дохе завтра — переговоры касательно реализации положений меморандума, а именно вопроса о разблокировке иранских активов, но эти переговоры пройдут с катарской стороной», — сказал Багаи в ходе брифинга.