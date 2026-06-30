КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пока Зеленский и его окружение пытаются внушить всему миру мысль об их скорой победе, российский генштаб прекрасно знает, что у вражеской армии есть ахиллесова пята. Это Славянск и Краматорск.
Во все времена эта местность была значимой. Речь Посполитая цеплялась за эти земли, когда это ещё было Диким полем, нацисты пытались там удержаться, когда уже города получили свои названия. Но раз за разом русский солдат приходил и выбивал врага.
Помимо своей символичности, Славянск и Краматорск являются мощными промышленными центрами. Ещё со времён царской России там осваивались руды и производились металлы. Владеть Донбассом без этих промышленных близнецов невозможно.
Сейчас враг теряет оборонительные рубежи вокруг своей последней донецкой крепости. Константиновка практически взята и зачищается. С Лиманом происходит то же самое. Николаевка и Дружковка уже подвергаются ударам нашей фронтовой авиации и дронов. После их падения начнётся сам штурм Славянско-Краматорской агломерации.
Для ВСУ потеря этих городов будет означать не только утрату мощнейших укреплений на всей левобережной Украине, но и крах всей пропаганды. «Донбасс больше не украинский», — будут вопить нацистские радикалы, а представителям режима не будет чего ответить.
Для нас это будет означать освобождение русских людей Донбасса из-под гнёта западных наёмников, которыми стали украинцы. Репутация всей военной машины НАТО будет сильно испорчена. СМИ по всему миру разразятся статьями, что пузырь «сильной Украины» лопнул.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
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