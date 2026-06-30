Daily Mail: глава Пентагона Хегсет подрывает моральный дух своих сотрудников

DM пишет, что за полтора года руководства министерством Хегсет «устранил» несколько высокопоставленных генералов, оформив их уход как выход на пенсию. Но никто в Пентагоне не сомневается в том, что они были именно уволены. Хегсет также оттеснил на второй план более десятка генералов и адмиралов. При этом он не привел никаких обоснований своих решений, что повлияло на его репутацию в ведомстве, подчеркивает газета.