Daily Mail: глава Пентагона Хегсет подрывает моральный дух своих сотрудников

Инсайдеры, с которыми побеседовало издание, опасаются, что Хегсет воспользуется хрупким перемирием между США и Ираном, чтобы усилить «войну», которую он ведет внутри Пентагона.
«Хегсет позволяет политике и самолюбию влиять на его решения. Он всегда говорит: “Потому что я так сказал”… Никакого “давайте обсудим это” — он всегда поступает по-своему», — говорит гражданский чиновник Минобороны США. «Опыт, разведданные, извлеченные уроки — все это не имеет значения», — вторит ему армейский офицер.
Сотрудники Пентагона приводят в пример увольнение Кристофера Донахью, который командовал элитным подразделением сухопутных войск «Дельта» и известен как последний американский солдат, покинувший Афганистан. Донахью был восходящей звездой армии, и многие ожидали, что когда-нибудь он займет пост начальника штаба сухопутных войск или даже председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США.
«Это удар под дых. Ужасный удар по моральному духу», — сказал об увольнении Донахью один из собеседников. «Донахью — настоящий воин, лидер, о чем Хегсет может только мечтать … Его [Хегсета] послужной список — катастрофа, и все это знают», — добавил он, имея в виду обвинения в злоупотреблении алкоголем, сексуальных домогательствах и халатности, выдвинутые в адрес бывшего ведущего Fox News. Хегсет опровергает эти обвинения.
DM пишет, что за полтора года руководства министерством Хегсет «устранил» несколько высокопоставленных генералов, оформив их уход как выход на пенсию. Но никто в Пентагоне не сомневается в том, что они были именно уволены. Хегсет также оттеснил на второй план более десятка генералов и адмиралов. При этом он не привел никаких обоснований своих решений, что повлияло на его репутацию в ведомстве, подчеркивает газета.
Согласно DM, череда необъяснимых увольнений не только деморализует тех, кто потерял работу, но и сбивает с толку военнослужащих, работавших под их началом.
«Увольняют образцовых лидеров, людей с блестящей карьерой, которые все делают правильно, и возникают вопросы, почему их наказывают, а не вознаграждают», — рассказал изданию один из источников.
«Массовое беспричинное выставление за дверь высокопоставленных офицеров дестабилизировало сотни тысяч военнослужащих», — добавил другой.
Пять бывших министров обороны в 2025 году направили конгрессу совместное письмо, в котором назвали увольнения «безрассудными» и попросили провести слушания. Но спустя почти полтора года руководство Республиканской партии так и не назначило их. Исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес ответил на критику следующее: «Это глупое, ложное заявление».
Опрос Daily Mail показал, что Хегсет оказался самым непопулярным политиком из восьми известных членов кабинета Дональда Трампа, заняв в рейтинге последнее место.