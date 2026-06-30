В Европе объяснили неполные выплаты Киеву на военные нужды

По его словам, Киев не успевает осваивать эти средства и пока смог представить на согласование в Брюссель контракты только на €5 млрд.
Уйвари пояснил, что ЕК может выделить деньги только под контракты. «Мы сегодня перевели транш в €3,9 млрд, когда мы просмотрим оставшиеся контракты, мы заплатим оставшиеся деньги», — заявил чиновник.
Ранее Еврокомиссия выделила Украине военное финансирование на €90 млрд на 2026−2027 гг. На эти цели страны ЕС взяли займ. Обслуживать его Евросоюз будет самостоятельно.
Основным требованием по этому финансированию является заключение контрактов на поставки с европейской военной промышленностью или украинской. Обращаться к американской стороне Украина может после особого разрешения из Брюсселя.