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В Европе объяснили неполные выплаты Киеву на военные нужды

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари разъяснил причины задержки выплаты Украине €5,9 млрд, предназначенных для закупок беспилотников.

Источник: Reuters

По его словам, Киев не успевает осваивать эти средства и пока смог представить на согласование в Брюссель контракты только на €5 млрд.

Уйвари пояснил, что ЕК может выделить деньги только под контракты. «Мы сегодня перевели транш в €3,9 млрд, когда мы просмотрим оставшиеся контракты, мы заплатим оставшиеся деньги», — заявил чиновник.

Ранее Еврокомиссия выделила Украине военное финансирование на €90 млрд на 2026−2027 гг. На эти цели страны ЕС взяли займ. Обслуживать его Евросоюз будет самостоятельно.

Основным требованием по этому финансированию является заключение контрактов на поставки с европейской военной промышленностью или украинской. Обращаться к американской стороне Украина может после особого разрешения из Брюсселя.

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