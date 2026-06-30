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Младший сын Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета

Младший сын главы Белоруссии Александра Лукашенко Николай Лукашенко получил диплом Пекинского университета.

Кадры церемонии вручения дипломов выпускникам опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии посетил Пекинский университет, в том числе встретился с руководством университета.

Пекинский университет сотрудничает с Белорусским госуниверситетом, реализуется совместная программа по специальности «биотехнологии».

«Сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его (Николая. — RT), но и этих ребят, плюс 20 тех, которые сегодня в Белоруссии», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с белорусским лидером в Пекине. Он назвал Китай и Белоруссию «железными друзьями», чьи отношения выдержали испытания международной турбулентности и переживают исторический пик.

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