Младший сын Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета

Кадры церемонии вручения дипломов выпускникам опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Президент Белоруссии посетил Пекинский университет, в том числе встретился с руководством университета.
Пекинский университет сотрудничает с Белорусским госуниверситетом, реализуется совместная программа по специальности «биотехнологии».
«Сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его (Николая. — RT), но и этих ребят, плюс 20 тех, которые сегодня в Белоруссии», — заявил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с белорусским лидером в Пекине. Он назвал Китай и Белоруссию «железными друзьями», чьи отношения выдержали испытания международной турбулентности и переживают исторический пик.