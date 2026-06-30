Еврокомиссия исключила возврат к импорту газа из России в Европу

«То есть это действующий закон. Идти вспять невозможно. И мы очень ясно заявили об этом политически, что не вернемся назад к российским энергоносителям. Наоборот, мы сейчас в процессе диверсификации и избавления от них без сожаления», — резюмировала представитель ЕК.