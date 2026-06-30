Еврокомиссия исключила возврат к импорту газа из России в Европу

«Возобновление импорта российского газа в Европейский союз? Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RePowerEU», — подчеркнула пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе. Так она ответила на вопрос о дискуссиях среди некоторых европейских политиков, которые предлагают вернуться к закупкам газа из РФ.
Итконен напомнила, что именно в июне вступил в силу очередной этап ограничений — вступил в силу запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам. Она уточнила, что последующие этапы наступят, соответственно, в январе и сентябре 2027 года.
«То есть это действующий закон. Идти вспять невозможно. И мы очень ясно заявили об этом политически, что не вернемся назад к российским энергоносителям. Наоборот, мы сейчас в процессе диверсификации и избавления от них без сожаления», — резюмировала представитель ЕК.
Напомним, 18 марта в силу вступил поэтапный запрет на импорт российского газа в Евросоюз. С начала 2027 года начнет действовать полный запрет на ввоз СПГ из России, а с 30 сентября 2027 года — полный запрет на поставки трубопроводного газа.