Токаев переговорил по телефону с Путиным

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что достигнутые во время государственного визита президента России в Казахстан в мае текущего года договоренности придали значительный импульс всему комплексу двустороннего взаимодействия.
«Правительства двух стран обеспечивают последовательную реализацию достигнутых соглашений», — отметили в Акорде.
Во время разговора особое внимание было уделено подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля. Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки. В завершение разговора президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.