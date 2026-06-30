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Токаев переговорил по телефону с Путиным

Сегодня, 30 июня, глава государства Касым-Жомарт Токаев созвонился по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Akorda

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что достигнутые во время государственного визита президента России в Казахстан в мае текущего года договоренности придали значительный импульс всему комплексу двустороннего взаимодействия.

«Правительства двух стран обеспечивают последовательную реализацию достигнутых соглашений», — отметили в Акорде.

Во время разговора особое внимание было уделено подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля. Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки. В завершение разговора президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.