Токаев переговорил по телефону с Путиным

Во время разговора особое внимание было уделено подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля. Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки. В завершение разговора президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.