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Иран и США организовали политический канал связи, заявили в МИД Ирана

Багаи: Иран и США создали политический канал связи после переговоров в Швейцарии.

Источник: Reuters

ТЕГЕРАН, 30 июн — РИА Новости. Иран и США организовали политический канал связи по итогам переговоров в Швейцарии, но канала связи между военными двух стран не существует, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Во-первых, канала связи между военными нет. Это канал связи между политическими частями двух стран: с нашей стороны — министерство иностранных дел, со стороны США — один из соответствующих чиновников из их политических ведомств», — сказал Багаи в ходе брифинга.

Официальный представитель МИД отметил, что создание политического канала связи было одной из договоренностей, к которым стороны пришли во время переговоров в Швейцарии.

В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Утром 22 июня иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Багаи тогда заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.

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