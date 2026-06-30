Иран и США организовали политический канал связи, заявили в МИД Ирана

«Во-первых, канала связи между военными нет. Это канал связи между политическими частями двух стран: с нашей стороны — министерство иностранных дел, со стороны США — один из соответствующих чиновников из их политических ведомств», — сказал Багаи в ходе брифинга.
Официальный представитель МИД отметил, что создание политического канала связи было одной из договоренностей, к которым стороны пришли во время переговоров в Швейцарии.
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