Мэром Новоуральска переизбрали Вячеслава Тюменцева

На пост главы также претендовали Максим Леонов и Виктор Ковылин. Во время заседания все три кандидата, представленные конкурсной комиссией, представили свои программы. Однако дума все же утвердила Вячеслава Тюменцева, избранного главой Новоуральска в 2021 году.