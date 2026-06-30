В МИД Ирана прокомментировали возможные новые удары США по Ирану

«Естественно, что несоблюдение США обязательств по меморандуму негативно скажется на (переговорном — ред.) процессе, мы не оставим без ответа ни одно из действий, как это продемонстровали иранские вооруженные силы — за любой агрессией последует незамедлительный ответ», — сказал Багаи, комментируя возможность влияния ударов США по Ирану в минувшие выходные.