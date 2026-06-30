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В МИД Ирана прокомментировали возможные новые удары США по Ирану

МИД Ирана: несоблюдение США меморандума негативно скажется на переговорах.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 30 июн — РИА Новости. Несоблюдение Вашингтоном обязательств по американо-иранскому меморандуму и возможные новые удары США по Ирану негативно скажутся на диалоге сторон, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Естественно, что несоблюдение США обязательств по меморандуму негативно скажется на (переговорном — ред.) процессе, мы не оставим без ответа ни одно из действий, как это продемонстровали иранские вооруженные силы — за любой агрессией последует незамедлительный ответ», — сказал Багаи, комментируя возможность влияния ударов США по Ирану в минувшие выходные.

Он отметил, что новые случаи атак на Иран будут считаться нарушением первого пункта меморандума о ненападении, что осложнит переговорный процесс по выработке итоговой договоренности.

В минувшие выходные США нанесли удары по ряду целей в Иране, обвинив Тегеран в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран ответил ударами по американским целям на Ближнем Востоке. Это стало первым обменом ударами между Тегераном и Вашингтоном после подписания меморандума об урегулировании конфликта.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

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