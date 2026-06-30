Первый Форум регионов Беларуси и Китая состоится в Ланьчжоу

Уточняется, что организаторами мероприятия являются МИД Беларуси и Гродненский облисполком — с белорусской стороны, а также Китайское народное общество дружбы с заграницей и Народное правительство провинции Ганьсу — с китайской стороны.
Тема форума — «Объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания». Он собрал свыше 270 участников из 23 регионов Китая и всех областей Беларуси и Минска.
Во вторник уже начали проходить бизнес-встречи и мероприятия, отмечается в сообщении.
На полях форума запланировано к подписанию около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.