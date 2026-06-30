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Первый Форум регионов Беларуси и Китая состоится в Ланьчжоу

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Первый Форум регионов Беларуси и КНР состоится 1 июля в китайском городе Ланьчжоу (провинция Ганьсу), сообщает БелТА.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что организаторами мероприятия являются МИД Беларуси и Гродненский облисполком — с белорусской стороны, а также Китайское народное общество дружбы с заграницей и Народное правительство провинции Ганьсу — с китайской стороны.

Тема форума — «Объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания». Он собрал свыше 270 участников из 23 регионов Китая и всех областей Беларуси и Минска.

Во вторник уже начали проходить бизнес-встречи и мероприятия, отмечается в сообщении.

На полях форума запланировано к подписанию около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.