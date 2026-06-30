Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников ушел в отставку

Глава Балахнинского округа Нижегородской области Андрей Дранишников покинул свой пост. Об этом пишет местное издание «Балахна.ру».
Решение об освобождении чиновника от должности было принято 30 июня. В отставку также уходит председатель Совета депутатов муниципалитета Константин Дежурнов. Исполняющим обязанности главы Балахнинского округа назначен Игорь Фирер.
По данным источника, Андрей Дранишников покинул свой пост в связи с выборами в Заксобрание Нижегородской области. Они состоятся в сентябре.
Напомним, депутаты нижегородского парламента согласовали кандидатуру Дениса Исмагилова на пост зампредседателя правительства. Он исполняет обязанности с 8 июня.