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Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников ушел в отставку

Глава Балахнинского округа Нижегородской области Андрей Дранишников покинул свой пост.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Балахнинского округа Нижегородской области Андрей Дранишников покинул свой пост. Об этом пишет местное издание «Балахна.ру».

Решение об освобождении чиновника от должности было принято 30 июня. В отставку также уходит председатель Совета депутатов муниципалитета Константин Дежурнов. Исполняющим обязанности главы Балахнинского округа назначен Игорь Фирер.

По данным источника, Андрей Дранишников покинул свой пост в связи с выборами в Заксобрание Нижегородской области. Они состоятся в сентябре.

Напомним, депутаты нижегородского парламента согласовали кандидатуру Дениса Исмагилова на пост зампредседателя правительства. Он исполняет обязанности с 8 июня.