Аминов о грубом отношении к коллегам-депутатам: «Их честь и достоинство я не затронул»

«Я, во-первых, никого не унижаю и никому ничего не говорю, — отреагировал Аминов. — Знаете, есть время для обсуждения любых вопросов. Каждому вопросу предшествует минимум месячное обсуждение. Депутаты получают вовремя рассылки по заседаниям комиссий. Все вопросы можно было обсудить заранее, дать предложения, которые будут обсуждены, поставить задачи или задать вопросы. Если бы были заданы вопросы на предыдущих комиссиях, предшествующих заседанию городского совета, на которые не успели бы ответить до городского совета, то, соответственно, в протоколе городского совета я бы обязательно отразил, что в ходе заседания комиссии от депутата такого-то, такого-то был получен вот такой-то вопрос».