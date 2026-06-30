Аминов о грубом отношении к коллегам-депутатам: «Их честь и достоинство я не затронул»

Председатель Горсовета Олег Аминов во время заключительного заседания 30 июня несколько раз повышал голос и грубил депутатам-коммунистам, когда те озвучивали свои вопросы по повестке. В частности, ему не понравилось, что коммунисты предложили включить в состав счетной комиссии депутата от своей фракции.
«У меня такое чувство, что у вас записано в этом… “спросить что-нибудь”», — выкрикнул Аминов после очередного вопроса. Далее он еще несколько раз на повышенных тонах общался с коллегами, не обращая внимания на трансляцию заседания.
Корреспондент «Нового Калининграда» поинтересовался у Олега Аминова, почему он повышает голос, и уточнил, не считает ли депутат, что его поведение унижает достоинство коллег по Горсовету.
«Я, во-первых, никого не унижаю и никому ничего не говорю, — отреагировал Аминов. — Знаете, есть время для обсуждения любых вопросов. Каждому вопросу предшествует минимум месячное обсуждение. Депутаты получают вовремя рассылки по заседаниям комиссий. Все вопросы можно было обсудить заранее, дать предложения, которые будут обсуждены, поставить задачи или задать вопросы. Если бы были заданы вопросы на предыдущих комиссиях, предшествующих заседанию городского совета, на которые не успели бы ответить до городского совета, то, соответственно, в протоколе городского совета я бы обязательно отразил, что в ходе заседания комиссии от депутата такого-то, такого-то был получен вот такой-то вопрос».
Аминов упрекнул коллег в том, что они якобы не читают документы, которые им присылают и не задают вопросы на комиссиях. При этом на итоговых заседаниях Горсовета эти вопросы внезапно появляются.
Что касается грубости, то тут Аминов заявил, что не считает свое поведение вызывающим.
«В данном случае я честь и достоинство ни одного из них не затронул. Здесь единственное, что не работал микрофон, поэтому приходилось говорить громко. Вот и всё», — добавил председатель совета.
Напомним, что ранее депутат Сергей Севостьянов уже обращал внимание на поведение Олега Аминова и объяснял это «некоторыми тоталитарными замашками» главы Калининграда.