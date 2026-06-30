В МИД Ирана объяснили, от чего зависит дата переговоров с США

Ранее Исмаил Багаи заявил, что несоблюдение Вашингтоном обязательств по американо-иранскому меморандуму и возможные новые удары США по Ирану негативно скажутся на диалоге сторон. По словам представителя иранского руководства, за любой агрессией последует незамедлительный ответ. Он подчеркнул, что новые случаи атак на Иран будут считаться нарушением первого пункта меморандума о ненападении. Это, в свою очередь, осложнит переговорный процесс по выработке финального соглашения.