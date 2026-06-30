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В МИД Ирана объяснили, от чего зависит дата переговоров с США

Старт переговоров между Тегераном и Вашингтоном по финальному соглашению напрямую привязан к действиям американской стороны. В иранском МИД заявили, что дата обсуждений зависит от того, как США выполнят условия подписанного ранее меморандума. Об этом сообщает Mehr.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Это зависит от имплементации пунктов 1, 5, 10 и 11 из меморандума», — пояснил представитель министерства Исмаил Багаи.

Речь идет о требованиях немедленного и постоянного прекращения огня, в том числе на территории Ливана, а также о правилах прохода судов через Ормузский пролив.

Багаи подчеркнул, что Тегерану необходимо в ближайшие дни оценить текущую ситуацию и определиться с датой старта переговоров по финальному соглашению. Отвечая на вопросы о взаимодействии с Вашингтоном, дипломат пояснил: прямой линии связи между военными ведомствами не существует, однако каналы между политическими структурами двух стран остаются открытыми.

Кроме того, представитель отметил, что с момента подписания меморандума процесс экспорта нефти и нефтехимической продукции заметно упростился.

Ранее Исмаил Багаи заявил, что несоблюдение Вашингтоном обязательств по американо-иранскому меморандуму и возможные новые удары США по Ирану негативно скажутся на диалоге сторон. По словам представителя иранского руководства, за любой агрессией последует незамедлительный ответ. Он подчеркнул, что новые случаи атак на Иран будут считаться нарушением первого пункта меморандума о ненападении. Это, в свою очередь, осложнит переговорный процесс по выработке финального соглашения.

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