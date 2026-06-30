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Туск не заверил подписью решение о лишении Зеленского Ордена Белого орла

РИА Новости: Туск еще не подписал решение о лишении Зеленского польского ордена.

Источник: Reuters

ВАРШАВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск так и не заверил своей подписью решение президента республики Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого орла из-за героизации нацистов, сообщил РИА Новости представитель канцелярии главы правительства.

Ранее представитель канцелярии главы правительства сообщил РИА Новости, что в соответствии с конституцией Польши решения президента о лишении государственных наград требуют контрасигнатуры главы правительства.

«Насколько мне известно, премьер-министр Дональд Туск не ставил свою подпись под указом президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого орла», — рассказал собеседник агентства.

При этом он высказал мнение, что формально в данной ситуации подпись премьера уже не имеет значения, так как Зеленский добровольно вернул польский орден.

Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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