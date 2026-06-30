Бессент потребовал снизить цены на бензин в США в честь 4 июля

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал от продавцов топлива немедленно урезать стоимость бензина. Он пригрозил юридическими последствиями тем, кто проигнорирует требование. Политик уточнил, что приемлемой считает цену в 2,5 доллара за галлон (около 3,8 литра).