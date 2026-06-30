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Бессент потребовал снизить цены на бензин в США в честь 4 июля

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал американские розничные сети снизить цены на бензин в честь 250-й годовщины подписания Декларации независимости.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я бы призвал всех розничных торговцев (…) поступить правильно и снизить цены, учитывая 250-летие независимости», — заявил Бессант во вторник в эфире Fox News.

День независимости США традиционно отмечают 4 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал от продавцов топлива немедленно урезать стоимость бензина. Он пригрозил юридическими последствиями тем, кто проигнорирует требование. Политик уточнил, что приемлемой считает цену в 2,5 доллара за галлон (около 3,8 литра).

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