Бессент потребовал снизить цены на бензин в США в честь 4 июля

«Я бы призвал всех розничных торговцев (…) поступить правильно и снизить цены, учитывая 250-летие независимости», — заявил Бессант во вторник в эфире Fox News.
День независимости США традиционно отмечают 4 июля.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал от продавцов топлива немедленно урезать стоимость бензина. Он пригрозил юридическими последствиями тем, кто проигнорирует требование. Политик уточнил, что приемлемой считает цену в 2,5 доллара за галлон (около 3,8 литра).