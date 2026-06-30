«Готовы ответить». СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

«Это предупреждение о том, что терпение Москвы не бесконечно. Запад не намерен отступать, санкционные списки становятся все длиннее и охватывают такие сферы как энергетика, финансы, военная промышленность, судоходство. Они были рассчитаны на то, что со временем Россия рухнет под этим давлением. Однако прогнозы не сбываются уже несколько лет. Страна адаптировалась, и именно это и вызывает недовольство Запада. Санкции не настолько болезненные, чтобы Москва изменила свою позицию», — говорится в публикации.