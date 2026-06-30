МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Недавнее обращение Владимира Путина к западным странам свидетельствует о готовности России к ответным мерам, пишет Military China.
«Это предупреждение о том, что терпение Москвы не бесконечно. Запад не намерен отступать, санкционные списки становятся все длиннее и охватывают такие сферы как энергетика, финансы, военная промышленность, судоходство. Они были рассчитаны на то, что со временем Россия рухнет под этим давлением. Однако прогнозы не сбываются уже несколько лет. Страна адаптировалась, и именно это и вызывает недовольство Запада. Санкции не настолько болезненные, чтобы Москва изменила свою позицию», — говорится в публикации.
Как отмечается, несмотря на демонстративную решимость, западные страны оказываются во все более сложном положении, поскольку Россия не пала жертвой.
«Путин ясно дал понять, что Россия эффективно адаптируется в ответ на давление, и готова решительно ответить, если ее “красные линии” будут нарушены. Западу необходимо тщательно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении России», — резюмируется в статье.
Накануне российский лидер встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений. В ходе встречи он заявил, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы.