В ЕК сравнили расходы на вступление Черногории в ЕС с чашкой кофе

Черногория подала заявку на вступление в Евросоюз в декабре 2008 года, статус страны-кандидата получила в 2010-м, а переговоры о членстве официально начались в июне 2012 года. С тех пор республика открыла все 33 переговорные главы законодательства ЕС. На данный момент 16 из них закрыты, что делает Черногорию наиболее продвинутым кандидатом на вступление среди стран Западных Балкан.