В ЕК сравнили расходы на вступление Черногории в ЕС с чашкой кофе

Вступление Черногории в Евросоюз обойдется бюджету сообщества примерно в €3 млрд в течение следующего бюджетного цикла — с 2028 по 2034 год. Об этом пишет Politico со ссылкой на расчеты Европейской комиссии (ЕК).
По словам высокопоставленного представителя Еврокомиссии, дополнительные расходы для каждого налогоплательщика ЕС составят около €1 за весь семилетний период.
«Это очень дешевая чашка кофе», — сказал собеседник издания.
Из €3 млрд, которые может получить Черногория после вступления, €277 млн планируется направить на поддержку сельского хозяйства, более €1 млрд — на развитие регионов и сельских территорий, еще €592 млн — на программы в сфере миграции.
Кроме того, около €523 млн смогут получить черногорские компании из нового Европейского фонда конкурентоспособности. При этом точный объем этой поддержки будет зависеть от результатов конкурсного отбора. Одновременно Черногория сама будет делать взносы в бюджет Евросоюза. По оценке Еврокомиссии, за семь лет они составят около €500 млн.
ЕК представила финансовое предложение по вступлению Черногории в ЕС 30 июня. Теперь его должны одобрить страны — члены Евросоюза, после чего Брюссель и Подгорица смогут начать переговоры по финансовым условиям присоединения.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что представленный пакет стал «еще одним конкретным шагом» на пути Черногории к членству в ЕС.
Черногория подала заявку на вступление в Евросоюз в декабре 2008 года, статус страны-кандидата получила в 2010-м, а переговоры о членстве официально начались в июне 2012 года. С тех пор республика открыла все 33 переговорные главы законодательства ЕС. На данный момент 16 из них закрыты, что делает Черногорию наиболее продвинутым кандидатом на вступление среди стран Западных Балкан.
В апреле этого года Совет ЕС начал подготовку договора о присоединении Черногории к Евросоюзу.