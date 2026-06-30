Do Rzeczy: президент Польши Навроцкий может ограничить контакты с Зеленским

Во время празднования Дня Конституции Украины, 28 июня, Зеленский заявил, что «никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев уважать». Он пообещал внести в парламент законопроект об украинском национальном пантеоне, где будут собраны «имена всех героев, которые в разные эпохи и века воевали за Украину», сообщает DR.