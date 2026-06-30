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Do Rzeczy: президент Польши Навроцкий может ограничить контакты с Зеленским

После последних возмутительных решений Владимира Зеленского президент Польши Кароль Навроцкий рассматривает возможность ограничения контактов с президентом Украины. Решающим может стать 11 июля, пишет польский журнал Do Rzeczy.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Во время празднования Дня Конституции Украины, 28 июня, Зеленский заявил, что «никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев уважать». Он пообещал внести в парламент законопроект об украинском национальном пантеоне, где будут собраны «имена всех героев, которые в разные эпохи и века воевали за Украину», сообщает DR.

Ранее Зеленский присвоил одной из воинских частей имя «Героев УПА*», после чего Навроцкий лишил украинского лидера польского ордена Белого орла. В Канцелярии президента Польши увидели в действиях Зеленского «сознательную провокацию». В окружении Навроцкого считают, что действия властей Украины не случайны, а вписываются в долгосрочную историческую политику, проводимую Киевом.

Действия Зеленского и его окружения носят провокационный характер, и мы не будем частью сценария, написанного Киевом.

представитель Канцелярии президента Польши

При этом собеседник отметил, что решения президента Украины «направлены прежде всего внутрь страны, чтобы укрепить его слабую позицию» и «прикрыть коррупционные скандалы, в которых замешаны ведущие украинские политики».

По словам источника, в окружение Навроцкого рассматривает возможность ограничения контактов с Зеленским. Решающим моментом может стать 11 июля — годовщина Волынской резни.

УПА* и примкнувшие к ней отряды украинских националистов в 1943—1944 годах проводили этнические чистки. По оценкам польских историков, жертвами действий УПА* на Волыни стали от 50 до 100 тыс. поляков, а также несколько тысяч украинцев, пытавшихся защитить соседей или отказавшихся участвовать в насилии. Самым кровавым днем считается 11 июля 1943 года, когда нападениям подверглись около 150 деревень.

* УПА признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

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