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Токаев встретился с министром Германии и пригласил бизнес страны в Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с федеральным министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе сотрудничество стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Akorda

Как сообщили в пресс-службе президента, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает особое значение развитию стратегического партнерства с Федеративной Республикой Германия. Глава государства подчеркнул, что Германия — один из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

«Двусторонняя торговля и инвестиционное взаимодействие демонстрируют положительную динамику. С 2005 года в экономику Казахстана привлечено более 8 млрд долларов прямых инвестиций, основная доля которых приходится на несырьевой сектор. В Казахстане сегодня успешно работают свыше тысячи компаний с участием немецкого капитала», — отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на нашем рынке. Также президент рассказал о проводимых в стране масштабных политических преобразованиях.

Было отмечено, что в новой Конституции Казахстана отражены основополагающие принципы, определяющие траекторию развития страны как демократического, светского, правового и прогрессивного государства. Катерина Райхе поблагодарила президента за возможность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня и отметила значительные успехи Казахстана в социально-экономическом развитии. Министр также заявила, что Казахстан является крупнейшим торгово-экономическим партнером Германии в регионе, подчеркнув огромный потенциал расширения двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам наращивания сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, цифровизации, добычи и переработки редкоземельных металлов и транспортно-логистической инфраструктуры.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру Фридриху Мерцу.

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