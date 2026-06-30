Скотт Бессент заявил, что иранскую нефть покупает только Китай

«Очень интересно, что только Китай покупает ее, причем он делал это еще когда эта нефть находилась под санкциями», — подчеркнул министр.
Бессент уточнил, Тегеран реализует сырье Пекину со скидкой, а другие потенциальные покупатели не рискуют заключать контракты, так как опасаются, что иранская нефть снова попадет под ограничения.
«И это причина, почему иранцы в самом деле ведут переговоры с США», — добавил он.
Ранее стало известно, что американский Минфин сделал шаг, который может повлиять на глобальный нефтяной рынок. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) решило временно ослабить санкционное давление на сделки с иранскими энергоносителями. 22 июня ведомство выдало специальное разрешение. Оно действует до 21 августа. Документ позволяет проводить операции по производству, продаже, поставке или отгрузке нефти, нефтехимии и нефтепродуктов иранского происхождения. Льготный режим распространяется даже на сделки, в которых участвуют суда, уже внесенные в черные списки США.