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Скотт Бессент заявил, что иранскую нефть покупает только Китай

Только Китайская Народная Республика продолжает закупать нефть у Ирана. Остальные страны отказываются от сделок, опасаясь, что Вашингтон может восстановить санкционное давление. Об этом в эфире Fox News заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Очень интересно, что только Китай покупает ее, причем он делал это еще когда эта нефть находилась под санкциями», — подчеркнул министр.

Бессент уточнил, Тегеран реализует сырье Пекину со скидкой, а другие потенциальные покупатели не рискуют заключать контракты, так как опасаются, что иранская нефть снова попадет под ограничения.

«И это причина, почему иранцы в самом деле ведут переговоры с США», — добавил он.

Глава Минфина также положительно оценил снижение цен на нефть после подписания меморандума между США и Ираном. Он заверил, что Белый дом продолжит контролировать процесс снижения цен на топливо поставщиками.

Ранее стало известно, что американский Минфин сделал шаг, который может повлиять на глобальный нефтяной рынок. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) решило временно ослабить санкционное давление на сделки с иранскими энергоносителями. 22 июня ведомство выдало специальное разрешение. Оно действует до 21 августа. Документ позволяет проводить операции по производству, продаже, поставке или отгрузке нефти, нефтехимии и нефтепродуктов иранского происхождения. Льготный режим распространяется даже на сделки, в которых участвуют суда, уже внесенные в черные списки США.

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