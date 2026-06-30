Ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий рассматривает возможность ограничения контактов с Владимиром Зеленским. Сообщается, что это связано с инициативами украинского президента по созданию пантеона героев УПА*, куда могут быть включены лидеры националистических движений, причастные к преступлениям против мирного населения.