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Чешская партия предложила лишить Зеленского ордена Белого Льва

Чешская политическая партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) инициирует процедуру лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Льва. Причиной стала политика украинских властей в вопросах исторической памяти.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Комсомольская правда

Чешская политическая партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) инициирует процедуру лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Льва. Об этом сообщает агентство ČTK со ссылкой на депутата партии Йиндржиха Райхла.

Причиной такого решения стала политика украинских властей в вопросах исторической памяти. «Мы не можем молчать, когда наш высший государственный орден носит человек, который называет воинские части в честь нацистских чудовищ», — заявил Райхл.

Депутат подчеркнул, что партия намерена добиваться от парламента официального обращения к президенту Чехии Петру Павелу с требованием отменить указ о награждении. В качестве примера для подражания представитель SPD привел позицию Польши.

Ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий рассматривает возможность ограничения контактов с Владимиром Зеленским. Сообщается, что это связано с инициативами украинского президента по созданию пантеона героев УПА*, куда могут быть включены лидеры националистических движений, причастные к преступлениям против мирного населения.

*организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена

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