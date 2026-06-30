TWZ: США испытали в Тихом океане новую противокорабельную ракету LRASM

Согласно статье, стратегический бомбардировщик B-2 Spirit выпустил дальнобойную противокорабельную ракету AGM-158C, которая успешно уничтожила цель — списанный корабль Juneau типа Austin, находившийся к северу от Марианских островов.
Приоритетное внимание к морским ударным операциям позволяет нам сохранять решающее преимущество над противниками, защищать наши национальные интересы и обеспечивать свободный и открытый Тихий океан, который лежит в основе нашей глобальной безопасности.
Издание поясняет, что AGM-158C LRASM разработана на базе уже существующего семейства крылатых ракет AGM-158 JASSM. Она оснащена инерциальной навигационной системой и интеллектуальным комплексом обнаружения целей. Максимальная дальность полета AGM-158C LRASM составляет около 950 километров.
До сих пор не было известно о совместимости AGM-158C LRASM с бомбардировщиком B-2 Spirit. По оценкам TWZ, бомбардировщик B-2 Spirit способен нести до 16 таких ракет, как AGM-158 JASSM.