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TWZ: США испытали в Тихом океане новую противокорабельную ракету LRASM

В Тихом океане, в ходе масштабных учений Valiant Shield 2026, Военно-воздушные силы США провели испытания дальнобойной стелс-ракеты AGM-158C LRASM, пишет портал The War Zone.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

Согласно статье, стратегический бомбардировщик B-2 Spirit выпустил дальнобойную противокорабельную ракету AGM-158C, которая успешно уничтожила цель — списанный корабль Juneau типа Austin, находившийся к северу от Марианских островов.

Приоритетное внимание к морским ударным операциям позволяет нам сохранять решающее преимущество над противниками, защищать наши национальные интересы и обеспечивать свободный и открытый Тихий океан, который лежит в основе нашей глобальной безопасности.

Кевин Шнайдер
командующий Тихоокеанскими ВВС США

Издание поясняет, что AGM-158C LRASM разработана на базе уже существующего семейства крылатых ракет AGM-158 JASSM. Она оснащена инерциальной навигационной системой и интеллектуальным комплексом обнаружения целей. Максимальная дальность полета AGM-158C LRASM составляет около 950 километров.

До сих пор не было известно о совместимости AGM-158C LRASM с бомбардировщиком B-2 Spirit. По оценкам TWZ, бомбардировщик B-2 Spirit способен нести до 16 таких ракет, как AGM-158 JASSM.

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