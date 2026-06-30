Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Rheinmetall получил заказ от Украины на поставки снарядов калибра 155 мм

Сделка оценивается в десятки млн евро.

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall получил крупный заказ от Украины на поставку артиллерийских снарядов калибра 155 мм и боевых зарядов. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка оценивается в десятки млн евро, но точная сумма не указывается. Производство боеприпасов уже началось, поставки планируется завершить в первом квартале 2027 года. Как отмечается в сообщении, боеприпасы совместимы с различными огневыми системами НАТО.

Rheinmetall — крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает большую выгоду из конфликта на Украине, поставляет Киеву военную технику, включая танки и боеприпасы, и строит на Украине завод по производству боеприпасов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше