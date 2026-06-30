Rheinmetall получил заказ от Украины на поставки снарядов калибра 155 мм

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall получил крупный заказ от Украины на поставку артиллерийских снарядов калибра 155 мм и боевых зарядов. Об этом говорится в сообщении компании.
Сделка оценивается в десятки млн евро, но точная сумма не указывается. Производство боеприпасов уже началось, поставки планируется завершить в первом квартале 2027 года. Как отмечается в сообщении, боеприпасы совместимы с различными огневыми системами НАТО.
Rheinmetall — крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает большую выгоду из конфликта на Украине, поставляет Киеву военную технику, включая танки и боеприпасы, и строит на Украине завод по производству боеприпасов.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше