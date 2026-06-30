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МИД назвал «красные линии» для Беларуси после «бравурных заявлений Зеленского», которые были отозваны

МИД назвал «красные линии» для Беларуси после отозванных заявлений Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета назвал в интервью телеканалу RT English «красные линии» для Беларуси после «бравурных заявлений Зеленского», которые были быстро отозваны.

По словам замглавы МИД, «красные линии», ясно определенные президентом страны Александром Лукашенко, — это государственная граница Беларуси.

«Если эта граница будет нарушена, мы ответим с применением всех доступных средств. И наши украинские соседи об этом прекрасно знают», — сказал Секрета.

При этом он сомневается, что украинская стороны в своих угрозах искренняя:

«Эти бравурные заявления Зеленского направлены, вероятно, на повышение его популярности, которая падает среди населения и военнослужащих. И эти высказывания, как мы знаем, были в основном отозваны».

Замминистра иностранных дел также обозначил адресность данных громких слов:

«Подобные угрозы направлены на то, чтобы оказать давление на правительство в Минске, Президента и народ: якобы они готовы бороться за “демократическую” и “независимую” Беларусь».

При этом Секрета отметил, что Беларусь отслеживает ситуацию на границе с Украиной, не видя как намерений, так и активных военных приготовлений. Именно таковые могли бы говорить о потенциальных действиях против республики.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил о производстве препаратов для лечения рака в Беларуси.

А «Минсктранс» сказал, при какой температуре включают кондиционер в транспорте.

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