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Визовый центр Франции изменит правила подачи документов для россиян

С середины июля документы за заявителя смогут подавать только его близкие родственники, причем лишь при условии, что биометрические данные были сданы не более чем за 59 месяцев до обращения за новой визой.

Источник: Reuters

Визовый центр Франции в России изменит правила подачи документов на шенгенские визы. Они вступят в силу 15 июля, говорится на сайте оператора VFS Global.

Согласно сообщению, документы на визу могут быть поданы по предварительной записи лично заявителем, его родителем или законным опекуном (если заявителю меньше 18 лет), а также близкими родственниками: супругами, детьми или родителями.

Это означает, что воспользоваться услугами иных представителей, включая агентов, больше не получится.

При этом родственники смогут подать документы за заявителя только в том случае, если он уже проходил процедуру сдачи биометрических данных в течение 59 месяцев до подачи нового заявления. Кроме того, потребуется предъявить оригиналы документов, подтверждающих родство.

В VFS Global также напомнили, что визовую анкету может подписать только сам заявитель. Для несовершеннолетних это должны сделать родители или законные опекуны. Проходить процедуру сдачи биометрических данных по-прежнему обязаны все заявители старше 12 лет.

С весны прошлого года Франция начала выдавать визы россиянам только с биометрическими загранпаспортами, а с ноября Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз заявителям из России.

На прошлой неделе итальянский визовый центр увеличил время обработки документов для получения визы до 60 дней вместо 40 дней ранее, после чего Испания повысила этот срок до 45 дней. Накануне Венгрия приостановила прием документов на визы в трех российских городах. Ограничения затронули визовые центры в Казани, Самаре и Уфе.

При этом Еврокомиссия 30 июня опровергла планы полного запрета туристических виз для россиян.

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