США вложатся в модернизацию военных баз в Британии

Как сообщает Guardian со ссылкой на документы Пентагона, проект включает строительство новых бункеров в графстве Саффолк. Предположительно, данные сооружения будут использоваться для хранения ядерного оружия. Также предусмотрена модернизация объектов, предназначенных для обеспечения секретных операций.
В материале отмечается, что США планируют обновить авиабазу в графстве Глостершир. Ранее с этой базы вылетали бомбардировщики для нанесения ударов по Ирану.
«Эти планы подчеркивают масштаб военного и разведывательного присутствия США в Британии, где более 12 тысяч американских солдат размещены как минимум на 15 военных базах и объектах», — говорится в материале издания.