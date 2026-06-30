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США вложатся в модернизацию военных баз в Британии

Соединенные Штаты намерены выделить свыше четырех миллиардов долларов на модернизацию военных объектов, расположенных на территории Британии.

Источник: AP 2024

Как сообщает Guardian со ссылкой на документы Пентагона, проект включает строительство новых бункеров в графстве Саффолк. Предположительно, данные сооружения будут использоваться для хранения ядерного оружия. Также предусмотрена модернизация объектов, предназначенных для обеспечения секретных операций.

В материале отмечается, что США планируют обновить авиабазу в графстве Глостершир. Ранее с этой базы вылетали бомбардировщики для нанесения ударов по Ирану.

«Эти планы подчеркивают масштаб военного и разведывательного присутствия США в Британии, где более 12 тысяч американских солдат размещены как минимум на 15 военных базах и объектах», — говорится в материале издания.

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