США признались, что на войну с Ираном было потрачено около $30 млрд

Немногим ранее в Белом доме заявили, что США и Иран проведут технические консультации по меморандуму о взаимопонимании. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что они пройдут параллельно встречам высокого уровня представителей Вашингтона и Тегерана. Сам меморандум предусматривает открытие Ормузского пролива, 60-дневный период переговоров по окончательной сделке и постепенное снятие санкций с Ирана.