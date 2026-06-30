США признались, что на войну с Ираном было потрачено около $30 млрд

Воуту предложили прокомментировать данные о том, что расходы на боевые действия уже превысили 100 млрд долларов. В ответ он заявил, что такие данные неверны.
«Мы потратили около 30 млрд долларов», — сказал представитель Белого дома.
При этом Воут не стал раскрывать детали расходов. Он пояснил, что передает конгрессменам данные, которые получил от военного ведомства.
«Ну, я просто передаю вам то, что услышал от военного министерства, и результаты анализа, которые они нам предоставили», — добавил он.
Немногим ранее в Белом доме заявили, что США и Иран проведут технические консультации по меморандуму о взаимопонимании. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что они пройдут параллельно встречам высокого уровня представителей Вашингтона и Тегерана. Сам меморандум предусматривает открытие Ормузского пролива, 60-дневный период переговоров по окончательной сделке и постепенное снятие санкций с Ирана.