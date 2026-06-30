Вагнеровец рассказал о боях с украинцами с оторванными руками

Кузнецов высказал мнение, что украинских боевиков перед боем чем-то накачивали. Он считает, что из-за этого они не чувствовали ни боли, ни усталости, ни голода, ни холода. По его словам, благодаря этому они могли идти в атаку, даже если теряли руку или ногу.