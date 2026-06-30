Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали в боях за Артемовск (старое украинское название — Бахмут) с оторванными руками. Об этом рассказал командир одного из отрядов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Ратибор (Александр Кузнецов).
Кузнецов высказал мнение, что украинских боевиков перед боем чем-то накачивали. Он считает, что из-за этого они не чувствовали ни боли, ни усталости, ни голода, ни холода. По его словам, благодаря этому они могли идти в атаку, даже если теряли руку или ногу.
«Бывали ситуации, когда они в лоб прямо бегут. Бегут солдаты, в них идет ответка с нашей стороны, одному отрывает руку — он бежит дальше», — сказал Ратибор.
Он подчеркнул, что среди украинских военнопленных наблюдаются случаи неадекватного поведения, и процесс осознания ими своего положения занимает, как правило, несколько дней.
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