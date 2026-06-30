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В США рассказали, сколько потратили на операцию против Ирана

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты потратили около 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана, заявил глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

Источник: ZUMA Press Wire via Reuters

В мае исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов.

«Мы потратили около 30 миллиардов долларов», — сказал Воут во время слушаний в конгрессе, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 87,6 миллиарда долларов дополнительного финансирования, в том числе на нужды, связанные с операцией против Ирана.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

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