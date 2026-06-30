В США рассказали, сколько потратили на операцию против Ирана

«Мы потратили около 30 миллиардов долларов», — сказал Воут во время слушаний в конгрессе, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 87,6 миллиарда долларов дополнительного финансирования, в том числе на нужды, связанные с операцией против Ирана.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.