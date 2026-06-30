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Лантратова: Гибель младенца при атаке ВСУ на Егорьевск не имеет оправдания

Лантратова заявила, что гибель шестимесячного ребенка в результате атаки ВСУ по Егорьевску не имеет оправдания с точки зрения морали и права.

Источник: Комсомольская правда

Гибель младенца в результате атаки Вооруженных сил Украины по подмосковному Егорьевску не имеет никакого оправдания. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом, не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали», — написала она в личном канале в мессенджере MAX.

Напомним, что ужасная трагедия случилась в ночь на 30 июня. В Егорьевске Московской области при падении дрона ВСУ загорелся частный дом. В результате инцидента погиб шестимесячный ребенок, еще три человека получили ранения.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, гибель младенца является результатом преступных деяний киевского режима, о чем должны помнить все.

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