Гибель младенца в результате атаки Вооруженных сил Украины по подмосковному Егорьевску не имеет никакого оправдания. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом, не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали», — написала она в личном канале в мессенджере MAX.
Напомним, что ужасная трагедия случилась в ночь на 30 июня. В Егорьевске Московской области при падении дрона ВСУ загорелся частный дом. В результате инцидента погиб шестимесячный ребенок, еще три человека получили ранения.
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, гибель младенца является результатом преступных деяний киевского режима, о чем должны помнить все.