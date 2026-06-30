Макрон снова надел тёмные очки и встретился с дочерью Шавката Мирзиёева

Этот аксессуар уже не впервые вызывает споры в прессе и соцсетях: одни гадают, не получил ли президент очередную пощёчину, что ему снова досталось от супруги Брижит, а другие недоумевали, зачем политику солнцезащитные очки в закрытом зале для совещаний.