Мэр Ивано-Франковска намекнул на массированный удар по Украине грядущей ночью

«Будьте внимательны к возможной ночной тревоге», — написал градоначальник в своём.
.Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам в Киеве с использованием комплексов «Искандер» и гиперзвуковых ракет «Циркон», в результате чего в городе прогремели мощные взрывы, вызвавшие пожары и столбы дыма в нескольких районах. Мэр Виталий Кличко подтвердил атаку и работу ПВО.
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Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше