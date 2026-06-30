Белорусский бензин подорожал в России почти в два раза

Повышенный интерес к поставкам из Белоруссии связан с более предсказуемыми сроками исполнения контрактов. В отличие от российских сделок, которые могут продлеваться до 60 дней с фактической отгрузкой на 35-й день, белорусское топливо отгружается в 30-дневный срок без переносов и срывов. При этом мощности двух белорусских НПЗ ограничены, и они способны обеспечить топливом лишь Московский регион, но не всю страну, отмечают участники рынка.