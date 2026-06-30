Представители некоторых стран ОБСЕ боятся публично выразить соболезнования России после атак со стороны ВСУ. Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала RT.
«За закрытыми дверями многие подходят к нам и выражают соболезнования. Они стараются выбрать момент, когда никто этого не видит, и говорят очень правильные слова», — отметил дипломат.
Полянский подчеркнул, что российская сторона ценит подобные шаги представителей ОБСЕ. При этом постпред РФ подчеркнул, что ряду стран не хватает смелости выразить свои соболезнования публично на фоне называния Евросоюзом солидарности между членами объединения.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что число пострадавших от ударов ВСУ за неделю превысило 300 человек. Также за этот период погибли более 40 мирных жителей, включая двоих детей.