Конгрессмен США заявил, что отсутствовал на работе четыре месяца из-за депрессии

«Я поступил в больницу для прохождения некоторых обследований. Я не думал, что это приведет к длительному пребыванию там. Мне поставили диагноз “депрессия”. Когда люди слышат слово депрессия, многие думают, что это означает просто быть грустным. Но депрессия — это нечто гораздо большее. Это физическое и эмоциональное состояние, и пока вы не испытаете это на себе, трудно полностью понять, насколько сильным может быть это заболевание», — рассказал он во время своего выступления в нижней палате Конгресса.