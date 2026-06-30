Конгрессмен США заявил, что отсутствовал на работе четыре месяца из-за депрессии

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Том Кейн (республиканец от штата Нью-Джерси) после отсутствия около четырех месяцев заявил, что не мог работать из-за депрессии.
«Я поступил в больницу для прохождения некоторых обследований. Я не думал, что это приведет к длительному пребыванию там. Мне поставили диагноз “депрессия”. Когда люди слышат слово депрессия, многие думают, что это означает просто быть грустным. Но депрессия — это нечто гораздо большее. Это физическое и эмоциональное состояние, и пока вы не испытаете это на себе, трудно полностью понять, насколько сильным может быть это заболевание», — рассказал он во время своего выступления в нижней палате Конгресса.
Законодатель пояснил, что врачи порекомендовали ему пройти стационарное лечение, и на тот момент, он считал, что сможет вернуться к работе уже через несколько недель.
«Я поверил в это. Это были самые точные прогнозы, которые могли дать врачи. Но, как уже успели обнаружить более 48 миллионов моих соотечественников, проходящих лечение от этого заболевания, сроков выздоровления не существует», — пояснил Кейн. Он поблагодарил своих коллег и избирателей за терпение, а также выразил надежду, что его пример сможет побудить других также обратиться за аналогичной медицинской помощью.
Последний раз конгрессмен участвовал в голосовании в Палате представителей 5 марта этого года.