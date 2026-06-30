Депутат Колесник: Слова Сырского о планах российской армии являются провокацией

— Это больше провокационное заявление, рассчитанное на внутреннее потребление на Украине и западных партнеров, чтобы Киеву дали побольше денег и оружия. То есть они это придумали, на картах все нарисовали, но это такая фейковая история, потому что громко так никто не заявляет. Если какие-то действия производятся, то они сначала производятся, а потом уже их проговаривают, — подчеркнул депутат.