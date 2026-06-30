Утверждения главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о том, что Россия якобы планирует наступление на Киев через Черниговскую область, — провокация для воздействия на западных спонсоров. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.
— Это больше провокационное заявление, рассчитанное на внутреннее потребление на Украине и западных партнеров, чтобы Киеву дали побольше денег и оружия. То есть они это придумали, на картах все нарисовали, но это такая фейковая история, потому что громко так никто не заявляет. Если какие-то действия производятся, то они сначала производятся, а потом уже их проговаривают, — подчеркнул депутат.
Колесник также отметил, что российские солдаты будут работать только на тех направлениях, где того будет требовать военная целесообразность, передает Lenta.ru.
30 июня Сырский заявил, что российская армия может провести наступление на регион с территории Брянской области, чтобы «отвлечь часть войск ВСУ с основных важных направлений».
Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на слова украинских военных и мнения аналитиков сообщило, что Вооруженные силы России продолжают продвижение в Донбассе, несмотря на удары средней дальности, наносимые армией Украины.