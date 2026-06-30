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Почти 40 школьников пропали в Нигерии после нападения боевиков

37 детей пропали без вести после нападения боевиков группировки «Боко Харам» в средней школе в городе Ласса на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя правительства страны. Местное издание Premium Times Nigeria пишет о 35 пропавших.

37 детей пропали без вести после нападения боевиков группировки «Боко Харам» в средней школе в городе Ласса на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя правительства страны. Местное издание Premium Times Nigeria пишет о 35 пропавших.

Боевики ворвались в школу 29 июня во время экзаменов и начали стрелять. Погибли трое человек, в том числе учитель и сотрудник службы безопасности. Еще один преподаватель получил огнестрельные ранения.

10 учащихся и один учитель были спасены. В спасательной операции участвовали военнослужащие, авиация и сотрудники разведки. Власти устанавливают точное число жертв. В близлежащих населенных пунктах и лесах идут поиски.