Россия закрыла некоторые погранпункты на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией

Правительство России с 1 июля приостанавливает пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Это следует из распоряжения правительства.
Речь идет о следующих погранпереходах:
Санкт-Петербург-Финляндский (российско-финляндская граница);
Вяртсиля и Люття в Карелии (российско-финляндская граница);
Выборг и Светогорск в Ленинградской области (российско-финляндская граница);
Печоры-Псковские в Псковской области (российско-эстонская граница);
Пыталово в Псковской области (российско-латвийская граница).
МИДу России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются.