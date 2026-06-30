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Россия закрыла несколько КПП на границах с Латвией, Финляндией и Эстонией

Правительство РФ постановило закрыть погранпереходы в ряд стран Балтии.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России опубликовало вечером 30 июня постановление, согласно которому страна закрывает несколько контрольно-пропускных пунктах на границах сразу с тремя странами. Речь, конечно, про наиболее оголтелых представителей Прибалтики — Латвию, Эстонию и Финляндию.

Министерство иностранных дел России обязано проинформировать правительства Латвии, Эстонии и Финляндии о решении, которое вступит в силу с 1 июля. С этого момента будет временно приостановлено движение людей, транспорта, товаров и грузов через погранпереходы.

В список закрытых пунктов пропуска входят карельские Вяртсиля и Люття, а также ленинградский Светогорск. Кроме того, будут закрыты Печоры-Псковские на эстонской границе и Пыталово в Псковской области.

Ранее KP.RU сообщил, что с мая Вооруженные силы Латвии начали установку «зубов дракона» на латвийско-российской границе. Заграждения весом около полутора тонн размещаются в три ряда шириной 10 метров для предотвращения передвижения военной техники.

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