Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава разведки Швеции вынес приговор отношениям с Россией

Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что нынешний кризис в отношениях между Стокгольмом и Москвой утратил временный характер.

Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что нынешний кризис в отношениях между Стокгольмом и Москвой утратил временный характер. По его оценке, стороны вступили в фазу затяжного стратегического противостояния, возврат к прежнему формату взаимодействия в обозримом будущем невозможен. Об этом он сообщил на борту шведского военного корабля, стоящего у острова Готланд в Балтийском море, пишет Bloomberg.

Нильссон подчеркнул, что Швеция не рассматривает ситуацию, которая сейчас сложилась, как временную. «Россия выбрала свой путь, и пути назад нет», — цитирует его агентство. Глава разведки добавил, что государства находятся «в глубоком, структурном и затяжном стратегическом противостоянии», и игнорировать это нельзя.

Свое заявление Нильссон произнес в символичном месте — на борту военного корабля, пришвартованного у острова Готланд в Балтийском море. Остров имеет стратегическое значение для контроля морских путей в регионе.

В начале июня шведский оборонный комитет, объединяющий представителей восьми парламентских партий, а также экспертов, чиновников, представил доклад, в котором допустил возможность вооруженного конфликта между Россией и НАТО в обозримом будущем. В документе утверждается, что Москва, по мнению Стокгольма, способна пойти на силовую акцию для проверки сплоченности альянса при определенных политических условиях. Комитет также констатировал ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.

Читайте также: Воздушную тревогу объявили в Киеве.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше