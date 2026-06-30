Глава разведки Швеции вынес приговор отношениям с Россией

Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что нынешний кризис в отношениях между Стокгольмом и Москвой утратил временный характер. По его оценке, стороны вступили в фазу затяжного стратегического противостояния, возврат к прежнему формату взаимодействия в обозримом будущем невозможен. Об этом он сообщил на борту шведского военного корабля, стоящего у острова Готланд в Балтийском море, пишет Bloomberg.
Нильссон подчеркнул, что Швеция не рассматривает ситуацию, которая сейчас сложилась, как временную. «Россия выбрала свой путь, и пути назад нет», — цитирует его агентство. Глава разведки добавил, что государства находятся «в глубоком, структурном и затяжном стратегическом противостоянии», и игнорировать это нельзя.
Свое заявление Нильссон произнес в символичном месте — на борту военного корабля, пришвартованного у острова Готланд в Балтийском море. Остров имеет стратегическое значение для контроля морских путей в регионе.
В начале июня шведский оборонный комитет, объединяющий представителей восьми парламентских партий, а также экспертов, чиновников, представил доклад, в котором допустил возможность вооруженного конфликта между Россией и НАТО в обозримом будущем. В документе утверждается, что Москва, по мнению Стокгольма, способна пойти на силовую акцию для проверки сплоченности альянса при определенных политических условиях. Комитет также констатировал ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.
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