Глава разведки Швеции вынес приговор отношениям с Россией

В начале июня шведский оборонный комитет, объединяющий представителей восьми парламентских партий, а также экспертов, чиновников, представил доклад, в котором допустил возможность вооруженного конфликта между Россией и НАТО в обозримом будущем. В документе утверждается, что Москва, по мнению Стокгольма, способна пойти на силовую акцию для проверки сплоченности альянса при определенных политических условиях. Комитет также констатировал ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.