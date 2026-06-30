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РФ закрыла несколько погранпереходов через границу с Прибалтикой и Финляндией

Правительство РФ утвердило перечень железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу, работа которых прекращается. Соответствующее распоряжение опубликовано кабмином. В перечень вошли, в частности, пункты пропуска Санкт-Петербург — Финляндский и Выборг, расположенные на границе с Финляндией.

Источник: AP 2024

Министерству иностранных дел РФ поручено проинформировать правительства Латвии, Эстонии и Финляндии о решении, вступающем в силу с 1 июля. Как следует из документа, временно приостанавливается «движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов» через указанные правительством погранпереходы.

В число закрываемых пунктов пропуска также вошли карельские Вяртсиля и Люття, ленинградский Светогорск (все — на границе с Финляндией), Печоры-Псковские на границе с Эстонией, а также Пыталово Псковской области на границе с Латвией.

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