РФ закрыла несколько погранпереходов через границу с Прибалтикой и Финляндией

Министерству иностранных дел РФ поручено проинформировать правительства Латвии, Эстонии и Финляндии о решении, вступающем в силу с 1 июля. Как следует из документа, временно приостанавливается «движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов» через указанные правительством погранпереходы.
В число закрываемых пунктов пропуска также вошли карельские Вяртсиля и Люття, ленинградский Светогорск (все — на границе с Финляндией), Печоры-Псковские на границе с Эстонией, а также Пыталово Псковской области на границе с Латвией.